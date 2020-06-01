В полиции рассказали детали о "минере" моста Метро

Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что минер моста Метро в Киеве 1988 года рождения и прописан в Вишневом.

Об этом он рассказал после задержания минера.

По его словам, минер сам позвонил в полицию, но требований не выдвигал. Рядом с минером был муляж бомбы (баллон заполнененный землей). Крищенко сообщил, что у "минера" два мелких админнарушения.

"Состояние (у минера, – ред) было очень возбужденным" – сказал Крищенко. Глава полиции Киева говорит, что у него проблемы в семье, а мать находится в больнице.

Сейчас "минера" проверят на содержание в крови алкоголя или наркотических веществ.

Открыто уголовное дело по статье неправдивое сообщение о минировании.

Напомним, мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Как ранее сообщал Фокус: