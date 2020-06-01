В полиции рассказали детали о "минере" моста Метро
Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что минер моста Метро в Киеве 1988 года рождения и прописан в Вишневом.
Об этом он рассказал после задержания минера.
По его словам, минер сам позвонил в полицию, но требований не выдвигал. Рядом с минером был муляж бомбы (баллон заполнененный землей). Крищенко сообщил, что у "минера" два мелких админнарушения.
"Состояние (у минера, – ред) было очень возбужденным" – сказал Крищенко. Глава полиции Киева говорит, что у него проблемы в семье, а мать находится в больнице.
Сейчас "минера" проверят на содержание в крови алкоголя или наркотических веществ.
Открыто уголовное дело по статье неправдивое сообщение о минировании.
Напомним, мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 сентября 2019 года бывший военнослужащий Алексей Белько остановил свой автомобиль на середине столичного моста Метро и угрожал взорвать его. Внятных требований при этом он не выдвигал.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что попросит суд взять на поруки Белько.
- 9 января 2020 года суд продлил арест Белько до 16 февраля.
- 20 января Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро Алексею Белько. Вместо содержания под стражей будет госпитализация в психиатрическом учреждении, где исключается его опасное поведение в рамках досудебного расследования.