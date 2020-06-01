Укрзализныця начала продажу билетов на плацкартные вагоны, которые курсируют в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО Укрзализныця Иван Юрик, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По его словам, в этих вагонах будет продаваться 50% мест.

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", – добавил он.

В частности, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов №98/97 сообщением Киев-Ковель (10 вагонов), №125/126 Киев-Константиновка (3 вагона), №10/9 Киев-Мариуполь (1 вагон), №102/101 Киев-Херсон (6 вагонов).

Иван Юрик напомнил, что в купейных вагонах также реализуется 50% мест, а также сообщил, что в случае путешествия семьей в поезде есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения в одном купе, ведь члены семьи находятся в постоянном контакте.

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