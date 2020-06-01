"Минера" на мосту Метро помогла задержать служебная собака

"Минера", который в понедельник, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, помогла задержать служебная собака.

Об этом написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.

По его словам, у злоумышленника-псевдоминера 1988 года рождения, уроженца Киево-Святошинского района, не было ни военного опыта, ни оружия, ни взрывчатки, а сугубо ее муляж из баллонов, земли, проводов и пульта управления.

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"Животное и стрельба в воздух отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали", – отметил Шевченко.

По его словам, учитывая возможные угрозы, в спецоперации были задействованы снайперы, полицейские лодки и бронетехника – всего 300 полицейских.

Кстати, после задержания мужчины все станции метро заработали в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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