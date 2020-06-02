КПВВ на Донбассе готовят к открытию после 10 июня, – Хомчак
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, Что КПВВ на линии разграничения готовятся к открытию.
Об этом сообщает Хомчак заявил на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, передеает пресс-служба Офиса президента.
По его словам, уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.
На совещании у Зеленского также отметили, что после ослабления карантина значительных вспышек не было, а Украина удерживается на плато заболеваемости коронавирусом.
Отметим, сейчас линию разграничения можно пересечь при наличии специального разрешения, которое выдается командующим ООС.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- По состоянию на 1 июня в Украине 5 областей и Киев не соответствуют всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко второму этапу смягчения карантина.