Весна в Киеве закончилась, а лето еще не наступило, – метеорологи

Календарная весна в Киеве завершилась, а метеорологическое лето в столице еще не наступило.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, средняя весенняя температура воздуха в столице составила +9,6ºС, что на 1,4ºС выше климатической нормы. В этом году весна была очень контрастной, если март был выше климатической нормы на 5,8ºС, то май оказался холоднее на 2,8ºС", – сказано в сообщении.

По данным обсерватории, среднестатистически лето начинается 14 мая, а познее всего – 7 июня в 1990 и 2001 годах.

Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы, благодаря очень влажному маю.

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