Лето по календарю. Синоптики рассказали, когда в Украине окончательно потеплеет

В ближайшие дни в стране все еще ожидаются дожди и невысокая температура воздуха

В понедельник, 25 мая, в Украине ожидаются дожди и похолодание, в стране начнет теплеть лишь с начала следующего месяца.

Над западной частью Украины сейчас находится атмосферный фронт, который в течение суток распространится восточнее. Он принесет с собой дожди и похолодание.

"В восточной части страны и на юге будут небольшие осадки, чередующиеся с прояснениями. Ветер ожидается Ветер ожидается северо-западный, лишь на востоке Украины – юго-восточный. В ночь с воскресенья на понедельник заморозки маловероятны, на всей территории государства от 6 до 12 градусов тепла", – пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра днем ожидается в среднем от 14 до 17 градусов тепла, в Киевской области и Карпатах будет холоднее от 9 до 12 градусов тепла, на востоке и в Днепропетровской области будет от 15 до 20 градусов тепла.

В Киеве понедельник будет прохладным и дождливым. Ночью до +8 градусов, днем ​​лишь около 12 градусов.

"Небольшое потепление будет ощутимо со среды (27 мая, – ред.). Более ощутимое тепло придет в Украину с 1 по 7 июня", – отмечает синоптик.

По данным Укргидрометцентра, во вторник страну накроют незначительные дожди с грозами. Температура днем будет колебаться от +14 до +17 градусов. В южных и Закарпатской области днем от +16 до +20. Ночью прогнозируют от +6 до +12.

А в среду, 27 мая, прояснится в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Днем температура будет колебаться от +17 до +21 градуса на всей территории. Ночью синоптики прогнозируют от +6 до +12.

Как ранее сообщал Фокус:

Гору Поп Иван в Карпатах засыпало снегом. На горе температура воздуха составляет + 2° С.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды.