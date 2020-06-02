В Киеве на двух станциях метро установили тактильные полосы для маломобильных пассажиров
В Киеве на станциях метро "Лукьяновская" и "Сырец" протестировали тактильные полосы для маломобильных пассажиров. Также там продолжаются ремонтные работы: в вестибюле и на платформе хотят обустроить навигацию и заменить входные двери.
Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Валентин Осипов, передает КГГА.
"Сейчас 13 станций столичной подземки – безбарьерные. Там можно воспользоваться лифтами или подъемниками. В прошлом году завершилась реконструкция станции "Святошин". Это был пилотный проект не только капитального ремонта, но и обустройство лифтового подъемника на станции образца 70-х годов", – рассказал он.
Осипов отметил, что для удобства пассажиров маломобильных групп в подземке работает служба сопровождения. Воспользоваться службой можно, оставив предварительно заявку.
В настоящее время идет подготовка необходимой документации для проектов внедрения программы доступности для маломобильных на станциях "Арсенальная" и "Университет".
Как ранее сообщал Фокус:
- В киевском метро в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции, чтобы не создавать большого скопления людей.
- В 2019 году в Украине вступили в силу новые государственно-строительные нормы (ГСН) "Инклюзивность зданий и сооружений", в которых четко регламентирована обязательность устройства пандусов для пользования людьми с инвалидностью и другими маломобильными группами.
- Две станции столичного метрополитена "Политехнический институт" и "Сырец" отремонтировали с целью обеспечить беспрепятственный доступ лицам с ограниченными возможностями.