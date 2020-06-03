Замглавы МВД Геращенко опубликовал в Facebook номера "потенциальных убийц на дорогах"

Замглавы МВД Антон Геращенко у себя в Facebook опубликовал список номеров (без последних двух букв) водителей, которые вчера, 2 июня, в Киеве ехали со скоростью 170 км/ч и выше.

Публикацию номеров Геращенко объяснил тем, что пока к нарушителям придет штраф, они могут "натворить немало бед", поэтому он предлагает "использовать силу Facebook, чтобы предотвратить нарушения со стороны потенциальных дорожных убийц уже сейчас".

"Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его авто, спросите его, пожалуйста, – это не ты ли, дорогой, проехал 2-го июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих?", – пишет он.

"И если это был ваш знакомый, то, во-первых, попросите его не ездить так быстро, а во-вторых, предупредите его, что скоро к нему придет письмо со штрафом за превышение скорости", – добавил замглавы МВД.

Вчера, 3 июня, Геращенко также сообщил, что после запуска системы видеофиксации нарушений ПДД количество превышений скорости снизилось на 40%.

По его словам, в понедельник за 9 часов работы (с 00:00 до 9:00) система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима, а на следующий день за тот же период времени количество нарушений составило уже 10 469.

Глава МВД Арсен Аваков подтвердил слова Геращенко о снижении количества нарушений ПДД и при этом добавил: "Киевляне быстро привыкают не превышать скорость на дорогах".

Система видеофиксации нарушений правил ПДД пока работает только в Киеве и Киевской области.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.