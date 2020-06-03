Чиновника Минобразования поймали на взятке в 300 тысяч гривен
Руководтель одного из директоратов Министерства образования и науки задержан во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник требовал взятку от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.
При получении 5 тыс долларов США и 165 тыс гривен он был задержан правоохранителями.
В помещении Директората Минобразования проведены следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Как ранее сообщал Фокус:
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