Степанов прокомментировал антирекорд по новым случаям коронавируса

Несмотря на увеличение количества новых случаев коронавируса, Минздрав контролирует ситуацию. Об этом на брифинге заявил глава МОЗ Максим Степанов.

"Сегодня у нас с одной стороны – рекорд по кличеству выздоровевших (это 602 человека), а с другой стороны – антирекорд по количеству новых заболевших – 588 человека", – говорит Степанов.

Тем не менее, несмотря на антирекорд по новым случаям, Минздрав полностью контролирует ситуацию, уверяет министр. "У нас по каждому случаю происходит эпидемиологический анализ: каким образом человек заболел, устанавливаем круг его контрактных лиц", – пояснил он.

Также глава МОЗ напомнил, что даже в условиях смягчения карантина не нужно забывать о масках, респираторах, антисептиках, социальной дистанции.

"Если не придерживаться рекомендаций, будем наблюдать увеличение числа инфицирований и тогда МОЗ будет рекомендовать (Кабмину, – ред.) ввести какие-то дополнительные меры", – предостерег Степанов.

За последние сутки по всей Украине подтвердили 588 новых случая коронавируса. Это абсолютный антирекорд за все время эпидемии в стране.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 25 411 случаев COVID-19, 747 из них – летальные. 11 042 человека выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 3 июня в Украине зафиксировали 24 823 случая коронавируса. Тогда за сутки медики выявили 483 новых случая.