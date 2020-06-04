В работе Приват24 произошел сбой
4 июня в работе сервиса Приват24 произошел сбой.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"Друзья, авторизация в Приват24 и звонки в контакт-центр банка временно недоступны. Неудобства в ближайшее время будут устранены нашими специалистами", – сказано в сообщении.
Отметим, при попытке зайти в личный кабинет, появляется ошибка 504 или "ошибка сервера". Так же не работают инструменты для бизнеса.
В Приватбанке сообщили, что процессинг, сеть банкоматов, оплата картами и интернет-оплата работают в нормальном режиме.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая "Киевстар" сообщил о временных трудностях в работе "Домашнего интернета", которые возникли из-за аварии.
- 29 мая Vodafone сообщил о сбоях в работе голосовой связи в отдельных городах Украины. Спустя несколько часов Vodafone восстановил работу голосовой связи по всей стране.