В Киеве открыли спортшколы и бассейны

В Киеве, в рамках смягчения карантина, возобновили работу спортшколы и бассейны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Пускать в учреждения физкультуры будут из расчета 1 человек на 10 кв.м. (зал для индивидуальных занятий) и 1 человек на 5 кв.м. (зал для групповых занятий). При этом, в последнем случае в группе должно быть не более 10 человек.

Сотрудники и посетители обязательно должны быть в масках и респираторах.

Также разрешено проведение массовых тренировок и спортивных соревнований, но принимать в них участие смогут не более 50 человек.

Бассейны открываются как для учебно-тренировочных групп, так и для индивидуального посещения. Занятия в них будут проводиться при условии соблюдения норм одновременного пребывания на одной дорожке.

Перед началом или во время тренировок посетителям должны будут мерить температуру.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.