Зеленский пострелял из лука во время посещения Каменец-Подольской крепости
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Каменец-Подольский, где провел совещания с представителями туристической отрасли. Во время визита президенту организовали экскурсию в Каменец-Подольской крепости, где ему показали тир и предложили сделать выстрел из лука.
Экскурсия транслировалась в прямом эфире на странице Офиса президента в Facebook.
При стрельбе из лука глава государства попал в ногу нарисованному на мишени кабану.
"Не убил – уже хорошо. Убивать нельзя", – пошутил Зеленский.
Президент также прогулялся по улицам Каменец-Подольского и принял участие в экскурсии по музею миниатюр под открытым небом "Замки Украины". На память он приобрел сувениры – магниты с изображением исторической части города.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил кафе в Хмельницком, нарушив правила карантина.
- Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что посещение кафе Зеленским не было нарушением карантина. По его словам, он зашел туда с проверкой.
- Сам президент заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.