Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями туристического бизнеса в Каменце-Подольском предложил отменить въездные визы для граждан тех стран, из которых туристы хотят приезжать в Украину.

Мероприятие транслировалось вживую на странице Офиса президента в Facebook.

"Я дам задание, потому что это моя вертикаль, МИД. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас – отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть", – сказал Зеленский.

Он добавил, что визы могут быть отменены, в частности, для граждан Австралии, Новой Зеландии, Китая и арабских стран.

Он отметил, что МИД Украины придерживается зеркального принципа: если какая-то страна отменяет визы для украинцев, то и Украина отменяет визы для граждан этой страны.

"Но сейчас не то время, нам надо конкурировать за туриста", – заявил глава государства.

Он также отметил, что когда выезд за границу ограничен из-за пандемии коронавируса, внутренний туризм может получить серьезное развитие в Украине.

"Сейчас такой момент, когда из-за коронавируса, не из-за того, что мы специально не хотим выпускать людей в любую страну, а из-за коронавируса, мы видим, что внутренний туризм может быть в Украине очень популярным", – сказал Зеленский.

По его словам, необходимо способствовать приезду иностранных туристов в Украину.

"Мы с вами объехали, я думаю, весь мир, по крайней мере, многие страны. И мы видим, что есть в Украине, что можно с этим сделать", – сказал президент, обращаясь к представителям туристической отрасли.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время визита в Каменец-Подольск президенту организовали экскурсию в Каменец-Подольской крепости, где ему показали тир и предложили сделать выстрел из лука.