Решение КГГА об отмене итоговой аттестации выпускников 11 классов не подлежит исполнению, – МОН
КГГА незаконно отменила итоговую аттестацию выпускников в форме Внешнего независимого оценивания (ВНО). Поэтому данное решение не подлежит исполнению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
Свою позицию министерство обосновывает тем, что:
- приказ департамента образования и науки КГГА об отмене государственной итоговой аттестации должен быть зарегистрирован в территориальном органе Минюста;
- согласно Конституции, органы власти и должностные лица должны действовать на основании законодательства. На сегодня оно не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти полномочиями освобождать выпускников от итоговой аттестации в форме ВНО;
- согласно закону о среднем образовании, выпускники получают аттестаты на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил отменить итоговую аттестацию и освободить от ВНО выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.
- Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк сообщил, что проект "Всеукраинская школа онлайн" для 1-11 классов хотят расширить на весь учебный год.