Под Радой мужчина попытался совершить самоподжог

На митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова себя поджог мужчина.

Об этом сообщает Украинская правда.

Как оказалось, поджечь себя пытался мужчина по имени Сергей Ляшенко, однако полицейские сразу его потушили.

Он рассказал, что они приехали из Новой Каховки на митинг против Авакова из-за рейдерского захвата. По его словам, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".

В знак протеста он решил себя поджечь во второй раз. Впервые он это сделал в 2005 году.

По словам Ляшенко, бандиты и полиция отобрали у них трехэтажный дом стоимостью около 30 млн грн (на первом-втором этаже бизнес, на третьем – жили). И что они по этому поводу два с половиной месяца пикетировали МВД и год стояли у Офиса президента. Но затем бандиты заложили дом и семья вновь оказалась на улице. По их словам, расследование по этому поводу не ведется, передает Страна.

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