Решение об открытии кафе в Киеве рассмотрят на следующей неделе, — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о полноценном открытии ресторанов и кафе будет принято на следующей неделе.
Об этом Кличко сообщил на брифинге.
"Правительство, как вы знаете, позволило большинстве городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве на сегодня один из трех показателей – по количеству больных на сто тысяч населения – превышает норму. И сегодня составляет 14,9", – сказал Кличко.
По его словам, решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно.
"Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", – добавил он.
Так, за минувшие сутки количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков.
Заболели 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 28 мужчин от 22 до 77 лет, 5 девочек в возрасте от 7 месяцев до 14 лет и 2 мальчика, которым 9 и 10 лет.
В больницы госпитализировали 16 пациентов. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания подтвердили в Дарницком районе – 21, в Подольском – 13 и в Деснянском – 12 случаев.
Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус победили 876 жителей столицы.
Впервые за все время пандемии в Украине в столице за сутки впервые зафиксировано 4 летальных случая от коронавируса.
В Киеве уже 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Covid-19 обнаружили у директора столичной школы № 197. Устанавливается круг контактных лиц. Три школы, контактировавшие с больным, являются местами проведения ВНО по нескольким предметам каждая.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.