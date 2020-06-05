Решение об открытии кафе в Киеве рассмотрят на следующей неделе, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о полноценном открытии ресторанов и кафе будет принято на следующей неделе.

Об этом Кличко сообщил на брифинге.

"Правительство, как вы знаете, позволило большинстве городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве на сегодня один из трех показателей – по количеству больных на сто тысяч населения – превышает норму. И сегодня составляет 14,9", – сказал Кличко.

По его словам, решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно.

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"Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", – добавил он.

Так, за минувшие сутки количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков.

Заболели 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 28 мужчин от 22 до 77 лет, 5 девочек в возрасте от 7 месяцев до 14 лет и 2 мальчика, которым 9 и 10 лет.

В больницы госпитализировали 16 пациентов. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания подтвердили в Дарницком районе – 21, в Подольском – 13 и в Деснянском – 12 случаев.

Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус победили 876 жителей столицы.

Впервые за все время пандемии в Украине в столице за сутки впервые зафиксировано 4 летальных случая от коронавируса.

В Киеве уже 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Covid-19 обнаружили у директора столичной школы № 197. Устанавливается круг контактных лиц. Три школы, контактировавшие с больным, являются местами проведения ВНО по нескольким предметам каждая.

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