В Кропивницкой колонии умер заключенный с Covid-19, – Денисова

В Кропивницкой исправительной колонии № 6 умер заключенный, у которого ранее диагностировали СOVID-19.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, 14 мая мужчина был госпитализирован в больницу № 4 Кропивницкого из-за плохого самочувствия, с диагнозом "острое воспаление легких" его перевели в инфекционную больницу № 1, где на следующий день сделали тест на Covid-19, который показал отрицательный результат.

19 мая его выписали из больницы и поместили на изоляцию в отдельную камеру в медчасти Кропивницкой исправительной колонии №6. Однако из-за хронических болезней мужчина был в тяжелом состоянии, в связи с чем руководство колонии 1 июня направило мужчину в больницу с целью подготовки заключения врачей об его освобождения от отбывания наказания по состоянию здоровья.

"3 июня ему сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат. Однако 4 июня мужчина скончался. Сейчас выясняется, при каких обстоятельствах заключенный заболел коронавирусом", – сказала Денисова.

По словам руководителей ИК, всем контактным лицам, в том числе трем фельдшерам и восьми осужденным, которые были в медчасти, сделали тесты, они находятся в изоляции.

Кроме того, на самоизоляции находятся 12 работников конвоя.

13 мая мониторинговая группа Офиса омбудсмена проверила ИК на соблюдение мер по предотвращению распространения Covid-19.

По результатам проверки были зафиксированы нарушения в организации противоэпидемических мероприятий, а руководству пенитенциарного учреждения и Южного межрегионального управления были направлены соответствующие акты реагирования для принятия соответствующих мер.

Она считает, что это следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях исполнения наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендации.

"Считаю, что смерть заключенного – следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях исполнения наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендации по результатам мониторинговых визитов, осуществленных в рамках национального превентивного механизма", – сказала Денисова.

Как ранее сообщал Фокус:

23 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в одной из тюрем западной Ураины коронавирусом заразились два сотрудника учреждения.

В Черновицком следственном изоляторе группа заключенных устроила протест против размещения СИЗО мужчины с подтвержденным диагнозом COVID-19.