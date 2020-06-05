В Кропивницкой колонии умер заключенный с Covid-19, – Денисова
В Кропивницкой исправительной колонии № 6 умер заключенный, у которого ранее диагностировали СOVID-19.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
По ее словам, 14 мая мужчина был госпитализирован в больницу № 4 Кропивницкого из-за плохого самочувствия, с диагнозом "острое воспаление легких" его перевели в инфекционную больницу № 1, где на следующий день сделали тест на Covid-19, который показал отрицательный результат.
19 мая его выписали из больницы и поместили на изоляцию в отдельную камеру в медчасти Кропивницкой исправительной колонии №6. Однако из-за хронических болезней мужчина был в тяжелом состоянии, в связи с чем руководство колонии 1 июня направило мужчину в больницу с целью подготовки заключения врачей об его освобождения от отбывания наказания по состоянию здоровья.
"3 июня ему сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат. Однако 4 июня мужчина скончался. Сейчас выясняется, при каких обстоятельствах заключенный заболел коронавирусом", – сказала Денисова.
По словам руководителей ИК, всем контактным лицам, в том числе трем фельдшерам и восьми осужденным, которые были в медчасти, сделали тесты, они находятся в изоляции.
Кроме того, на самоизоляции находятся 12 работников конвоя.
13 мая мониторинговая группа Офиса омбудсмена проверила ИК на соблюдение мер по предотвращению распространения Covid-19.
По результатам проверки были зафиксированы нарушения в организации противоэпидемических мероприятий, а руководству пенитенциарного учреждения и Южного межрегионального управления были направлены соответствующие акты реагирования для принятия соответствующих мер.
Она считает, что это следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях исполнения наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендации.
"Считаю, что смерть заключенного – следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях исполнения наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендации по результатам мониторинговых визитов, осуществленных в рамках национального превентивного механизма", – сказала Денисова.
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