Во Львовской области карантин продлили до 12 июня
Во Львовской области карантинные ограничения продлили еще на неделю – до 12 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в области фиксируют стабильно высокие цифры госпитализированных с коронавирусом.
"Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мер речь не идет", – отметил он.
По этой причине на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций комиссия приняла решение продлить карантин в области до 12 июня.
Как отметил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, за последние 7 дней наблюдается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.
"Мы имеем заполненность коек – почти 23%, а количество проведенных ПЦР-тестов на 100 тыс. населения – 27. Общий показатель инцидентности 16 (по Львову 32,1, по области 10,2) не позволяет нам смягчать карантинные меры во Львовской области", – рассказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным Минздрава, во Львовской области подтверждено 1988 случаев заболевания коронавирусом.
- Во Львове начали проводить ИФА-тесты на антитела к Covid-19 сотрудникам больницы скорой помощи. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет выявить наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он коронавирусом.