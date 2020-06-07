Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения

Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что его вызвали на допрос в СБУ для вручения подозрения 9 июня на 10:00. Об этом он написал у себя в Facebook, прикрепив фото повестки.

"Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00", – написал он.

Стерненко сообщил, что уже отправил следователю ответ, что не может явиться в назначенный срок, поскольку, по его словам, вызов получен за два дня до даты допроса, а согласно ст. 135 УПК таковых должно быть минимум три.

"За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту ", – написал он.

Стерненко заявил, что подозрение подготовили по ст. 115 – умышленное убийство, добавив, что за этим стоят генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и министр МВД Арсен Аваков. Он попросил неравнодушных поддержать его, а также обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он якобы "стал на сторону убийц, бандитов и титушек".

Напомним, 25 мая 2018 в Одессе на Стерненко напали, в результате которого один из нападавших получил смертельное ножевое ранение.

Изначально дело расследовало одесская полиция, но потом дело передали в СБУ из-за того, что к нападению может быть причастны полицейские.

15 мая двум мужчинам, напавшим на Стерненко, Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову, объявили подозрение. Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. Исайкул сейчас находится за границей. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Иван Кузнецов погиб во время конфликта от ножевого ранения Стерненко.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября 2019 года Стерненко уже якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в следственное управление СБУ якобы для сообщения о подозрении в умышленном убийстве.