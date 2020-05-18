Стерненко после допроса в СБУ: Подозрение не вручили, я потерпевший
2020-05-18 11:13:57
В СБУ сообщили Стерненко, что вызвали его для ознакомления с материалами дела
Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что проходит в статусе потерпевшего по делу о нападении на него в Одессе 25 мая 2018 года. Об этом он заявил, выйдя из здания следственного управления Службы безопасности, куда приходил на допрос, передает Бабель.
"Друзья, я потерпевший, а не подозреваемый. Мне вручили все три повестки. Меня вызывали для ознакомления с материалами дела", — сказал Стерненко.
По его словам, СБУ "побоялась пойти на нарушение закона" именно из-за общественного резонанса и поддержки активистов.
Напомним, 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в следственное управление СБУ якобы для сообщения о подозрении в умышленном убийстве. 25 мая 2018 года в Одессе напали на Стерненко. По итогам драки, Стерненко зарезал одного из нападавших Ивана Кузнецова. Стерненко утверждает, что это была самооборона, а его оппоненты говор об умышленном убийстве.
Сегодня в СБУ заявили, что не планируют сообщать о подозрении Стерненко, а активизация по этому поводу в информационном поле является попыткой оказать давление на следствие.
Отметим, что возле СБУ Стерненко ждала группа поддержки.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце сентября 2019 года Стерненко уже якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал.
- На прошлой неделе двум нападавшим на Стерненко объявили подозрение – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. При этом Кузнецов погиб 25 мая 2018 года.