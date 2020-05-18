Стерненко после допроса в СБУ: Подозрение не вручили, я потерпевший

В СБУ сообщили Стерненко, что вызвали его для ознакомления с материалами дела

Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что проходит в статусе потерпевшего по делу о нападении на него в Одессе 25 мая 2018 года. Об этом он заявил, выйдя из здания следственного управления Службы безопасности, куда приходил на допрос, передает Бабель.

"Друзья, я потерпевший, а не подозреваемый. Мне вручили все три повестки. Меня вызывали для ознакомления с материалами дела", — сказал Стерненко.

По его словам, СБУ "побоялась пойти на нарушение закона" именно из-за общественного резонанса и поддержки активистов.

Напомним, 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в следственное управление СБУ якобы для сообщения о подозрении в умышленном убийстве. 25 мая 2018 года в Одессе напали на Стерненко. По итогам драки, Стерненко зарезал одного из нападавших Ивана Кузнецова. Стерненко утверждает, что это была самооборона, а его оппоненты говор об умышленном убийстве.

Сегодня в СБУ заявили, что не планируют сообщать о подозрении Стерненко, а активизация по этому поводу в информационном поле является попыткой оказать давление на следствие.

Отметим, что возле СБУ Стерненко ждала группа поддержки.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября 2019 года Стерненко уже якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал.