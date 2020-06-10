Кулеба прокомментировал слухи о "венгерском районе" на Закарпатье

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи в СМИ с предположением, что Украина создает приграничный Береговский район под влиянием Венгрии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Береговский район уже давно существует. Пока речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы. Решение о присоединении этого района принимал не МИД", – сообщил Кулеба.

По его словам, никаких обязательств о создании "национальных" районов во время поездки в Венгрию он не брал, и вообще МИД не ведет таких переговоров ни с одной страной.

Кулеба заявил, что ни одно государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области.

На прошлой неделе Министерство громад и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины в рамках административно-территориальной реформы. В Закарпатской области планируют оставить пять районов, в том числе Береговский с населением 200 тысяч человек.

Как ранее сообщал Фокус: