Кулеба прокомментировал слухи о "венгерском районе" на Закарпатье
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи в СМИ с предположением, что Украина создает приграничный Береговский район под влиянием Венгрии.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Береговский район уже давно существует. Пока речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы. Решение о присоединении этого района принимал не МИД", – сообщил Кулеба.
По его словам, никаких обязательств о создании "национальных" районов во время поездки в Венгрию он не брал, и вообще МИД не ведет таких переговоров ни с одной страной.
Кулеба заявил, что ни одно государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области.
На прошлой неделе Министерство громад и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины в рамках административно-территориальной реформы. В Закарпатской области планируют оставить пять районов, в том числе Береговский с населением 200 тысяч человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал приглашение президента Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану осуществить визит в Украину.
- Премьер Венгрии Орбан заявил, что хочет улучшить отношения с Украиной и встретиться с Зеленским. Он также призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и РФ.
- Тем временем, посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорит, мол этническим венграм в Украине трудно дается изучение украинского языка.
- МИД Украины вручил послу Венгрии Иштвану Ийдярто ноту протеста за его слова о автономии венгерского меньшинства в Украине.