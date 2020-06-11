В Украине увеличилось число регионов, не готовых к смягчению карантина

Украинская столица, а также восемь областей не соответствуют критериям Минздрава, которые позволяют начать постепенное ослабление карантина. Во всех регионах превышена инцидентность заболеваний коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

В частности, в список регионов, которые не могут начать ослабления попали Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. В этих регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения.

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – отметили в Минздраве.

Для ослабления регион должен соответствовать трем критериям:

– инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

– загруженность мест в больницах должно быть менее 50%;

– проведение за последние 7 дней более 12 тестов на Covid-19 на 100 тысяч населения.

Отметим, по сравнению с 10 июня, ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях.

Как ранее сообщал Фокус: