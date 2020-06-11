Шмыгаль назвал условие для ужесточения карантина
"Относительно усиления мероприятий, это также прописано, если в критическом количестве областей произойдет ситуация, если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", – заявил Шмыгаль.
По его словам, в стране до сих пор есть области, которые не перешли на второй этап выхода из карантина.
"Мы сегодня работаем очень плотно с регионами, где происходит ухудшение ситуации, это относительное ухудшение, потому что каждый день мы видим колебания. Каждый на своем уровне, понимая уровень угрозы заболеваемости, конкретно управляет, принимает меры и имеет все инструменты, чтобы на уровне местных комиссий ТЭБ принимать решения и предпринять меры жестче", – сообщил министр.
По словам премьера, в ближайшее время правительство не будет изменять систему управления карантином.
Ранее сегодня Минздрав сообщил, что Киев, а также восемь областей не соответствуют критериям, которые позволяют начать постепенное ослабление карантина.
По сравнению с 10 июня, ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 11 июня в Украине зарегистрировали самый большой с начала пандемии суточный показатель заболеваемости коронавирусом – 689 случаев. Всего лабораторно подтверждены 29 070 случаев Covid-19.
- По состоянию на утро 10 июня в Украине было зафиксировано 525 новых случая COVID-19.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица может вернуться к жестким ограничениям, если количество больных превысит 24 на 100 тыс. населения.