В Княжичах подстрелили депутата райсовета из-за поведения детей

В Княжичах один из депутатов Броварского райсовета получил ранение из пистолета вследствие ссоры со своим соседом. Конфликт между мужчинами произошел из-за поведения маленьких детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей", – сказано в сообщении.

На месте происшествия изъято газовое оружие, которое было переделано в травматическое.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Следователи выдали пострадавшему постановление на проведение экспертизы, по результатам которой нарушителю объявят подозрение.

Как ранее сообщал Фокус:

6 мая в Днепре 15-летний подросток открыл стрельбу по автомобилям и людям с балкона второго этажа жилого дома. Во время стрельбы он кричал "я – миллионер" и угрожал прохожим "вынести мозги".