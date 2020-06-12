Зеленский переходит на особый режим работы из-за коронавируса у жены

Президент Украины Владимир Зеленский будет работать в особом режиме из-за обнаруженного коронавируса у его жены Елены.

Об этом сообщает Офис президента.

"Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", – сказано в сообщении.

В представительстве Зеленского подчеркнули, что ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. По этой причине принят специальный протокол режима работы президента.

"Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режиме. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, которым президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам", – сказано в сообщении.

Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями.

Напомним, 12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

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