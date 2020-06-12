На блокируемом боевиками КПВВ от сердечного приступа умер мужчина
В пункте пропуска "Марьинка" умер мужчина, который после нескольких месяцев лечения в Украине пытался вернуться к семье в Донецк.
Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.
С 10 июня, после того как была возобновили работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения. Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу.
"Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой на попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашенной "Донецкой народной республикой". Через несколько часов он умер от сердечного приступа", – сказано в сообщении мониторинговой мисии ООН.
Мониториноговая мисиия ООН подчеркнула, что пересекать блок-постыбыло невозможно в течение последних трех месяцев, и тысячи гражданских лиц пострадали из-за этого.
Как ранее сообщал Фокус:
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