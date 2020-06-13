Кабмин отменил пробное ВНО в Украине

Кабмин отменил пробное Внешнее независимое тестирование. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Отменено проведение пробного ВНО, которое должной было пройти 15 июня", – сообщил глава Минздрава.

Пробное ВНО правительство отменило вчера, 12 июня, приняв постановление, которым вносились изменения в некоторые акты правительства.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Facebook также пишет, что проведение всего ВНО якобы оказалось под вопросом.

"В течение часа я получил информацию сразу от трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила о людей, которых я давно знаю и которым доверяю, но она пока не подтверждена официально", – рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.