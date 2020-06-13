Кабмин отменил пробное ВНО в Украине
Кабмин отменил пробное Внешнее независимое тестирование. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Отменено проведение пробного ВНО, которое должной было пройти 15 июня", – сообщил глава Минздрава.
Пробное ВНО правительство отменило вчера, 12 июня, приняв постановление, которым вносились изменения в некоторые акты правительства.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Facebook также пишет, что проведение всего ВНО якобы оказалось под вопросом.
"В течение часа я получил информацию сразу от трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила о людей, которых я давно знаю и которым доверяю, но она пока не подтверждена официально", – рассказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.
- 4 июня в МОН заявили, что КГГА незаконно отменила итоговую аттестацию (ГИА) выпускников в форме ВНО, поэтому данное решение не подлежит исполнению.