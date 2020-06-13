Пробное ВНО можно будет пройти дома
Украинский центр оценивания качества образования просит участников пробного ВНО и сотрудников на пунктах тестирования 15 и 17 июня не приходить на пункты проведения ВНО. Исключение – ответственные за пункты и их помощники.
Также в УЦОКО говорят, что им удалось создать "безопасную среду" на пунктах тестирования и "нет сомнений" в том, что такие пункты были бы безопасны для участников тестирования и педагогов.
В связи со сложившейся ситуацией УЦОЯО предлагает пройти внешнее независимое тестирование дома.
Для этого 15 июня в 11:00 нужно зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов. До 19 июня нужно внести ответы в сервис определения результатов и узнать свой балл. 17 июня алгоритм действий – тот же.
Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня.
Тестовые тетради находятся в пунктах проведения пробного ВНО, информацию о них можно получить в личном кабинете участника ВНО.
Сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отмене пробного ВНО из-за эпидемии коронавируса.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Facebook также написал, что проведение всего ВНО якобы оказалось под вопросом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.
- 4 июня в МОН заявили, что КГГА незаконно отменила итоговую аттестацию (ГИА) выпускников в форме ВНО, поэтому данное решение не подлежит исполнению.