Пробное ВНО можно будет пройти дома

Украинский центр оценивания качества образования просит участников пробного ВНО и сотрудников на пунктах тестирования 15 и 17 июня не приходить на пункты проведения ВНО. Исключение – ответственные за пункты и их помощники.

Также в УЦОКО говорят, что им удалось создать "безопасную среду" на пунктах тестирования и "нет сомнений" в том, что такие пункты были бы безопасны для участников тестирования и педагогов.

В связи со сложившейся ситуацией УЦОЯО предлагает пройти внешнее независимое тестирование дома.

Для этого 15 июня в 11:00 нужно зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов. До 19 июня нужно внести ответы в сервис определения результатов и узнать свой балл. 17 июня алгоритм действий – тот же.

Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня.

Тестовые тетради находятся в пунктах проведения пробного ВНО, информацию о них можно получить в личном кабинете участника ВНО.

Сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отмене пробного ВНО из-за эпидемии коронавируса.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Facebook также написал, что проведение всего ВНО якобы оказалось под вопросом.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.