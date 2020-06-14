На Донбассе погиб военный, еще двое ранены

На Донбассе 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое – получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Луганского, Крымского, Попасной, Троицкого, Пищевика, Новозвановки и Катериновки.

13 июня украинские воины уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух боевиков.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.

Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.