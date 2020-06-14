За пробное ВНО участникам вернут деньги, – Минобразования

Министерство образования заявило, что участникам пробного Внешнего независимого тестирования вернут деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве говорят, что по поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО 15 и 17 июня вернут деньги, так как тестирование невозможно провести в школах. Из-за эпидемиологической ситуации в стране пробное тестирование проведут онлайн. По словам министр здравоохранения Максима Степанова, помимо заданий онлайн, будет возможность получить бумажные тетрадь с бланками, которые ученики смогут заполнить дома.

Один из онлайн-способов предполагает тестирование через личный кабинет на сайте центра оценивания качества образования.

"Подробная информация о возврате средств участникам пробного ВНО будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования", – говорится в сообщении.

Пробное ВНО является добровольной, но платной услугой. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

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