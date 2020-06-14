За пробное ВНО участникам вернут деньги, – Минобразования
Министерство образования заявило, что участникам пробного Внешнего независимого тестирования вернут деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве говорят, что по поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО 15 и 17 июня вернут деньги, так как тестирование невозможно провести в школах. Из-за эпидемиологической ситуации в стране пробное тестирование проведут онлайн. По словам министр здравоохранения Максима Степанова, помимо заданий онлайн, будет возможность получить бумажные тетрадь с бланками, которые ученики смогут заполнить дома.
Один из онлайн-способов предполагает тестирование через личный кабинет на сайте центра оценивания качества образования.
"Подробная информация о возврате средств участникам пробного ВНО будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования", – говорится в сообщении.
Пробное ВНО является добровольной, но платной услугой. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 июня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отмене пробного ВНО из-за эпидемии коронавируса.
- Украинский центр оценивания качества образования просит участников пробного ВНО и сотрудников на пунктах тестирования 15 и 17 июня не приходить на пункты проведения ВНО. Исключение – ответственные за пункты и их помощники.
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений из-за увеличения в стране числа заболевших коронавирусом, а также требует тщательных проверок мест скопления людей.
- Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях 20-22 июня рассмотрит вопрос о начале основной сессии внешнего оценивания.