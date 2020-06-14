В зоне влияния циклонов. В Украине объявлено штормовое предупреждение

В понедельник, 15 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз и ливней. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прогнозам синоптиков, завтра большую часть страны накроют грозы с ливнями. В юго-восточных и северо-восточных регионах местами возможен град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.

По словам синоптика Натальи Диденко, завтра Украина окажется в зоне влияния циклонов.

"Украина завтра – в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами. Разве что на востоке без существенных осадков. И не забываем, что вот эти летние грозы могут провоцировать шквалы и град", – пишет синоптик в Facebook.

Также отмечается, что в течение завтрашнего дня температура воздуха будет варьироваться от 25 до 28 градусов тепла, в Днепре и близлежащих районах до 30 градусов, а на западе будет от 20 до 27 градусов.

В Киеве 15 июня ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и температурой воздуха от 25 до 28 градусов тепла.

Как ранее сообщал Фокус: