ДТП в Киеве: Nissan протаранил автомобиль и полицейскую, оформлявшую ДТП

В воскресенье, в Киеве водитель Hyundai врезался в две машины и полицейскую, которая оформляла ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Авария произошла около 15:00 на проспекте Палладина между Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия. На место выехала полиция, чтобы оформить ДТП.

В полиции говорят, что экипаж роты остановился для установки деталей.

"Во время проведения предварительных действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспектора патрульной полиции. Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и ЗЧМТ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейскую зажало между двумя столкнувшимися автомобилями. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливающая детали произошедшего.

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