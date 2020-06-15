"Дій вдома". 40 тыс. украинцев установили приложение для контроля самоизоляции
Государственное приложение "Дій вдома" по состоянию на 17:20 15 июня контролирует соблюдение самоизоляции более 40,3 тысячи человек.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сейчас – 40 314 человек", – сказано в сообщении.
Приложение "Дій вдома" было создано для мониторинга режима обязательного самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19.
Контроль соблюдения самоизоляции с «Дій вдома» происходит с помощью регулярных сообщений в приложении в произвольные промежутки времени в течение дня и проверки соответствия фотографии лица человека эталонной фотографии, сделанной во время установки мобильного приложения, и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.
В случае получения уведомления гражданину необходимо в течение 15 минут с помощью приложения сделать фото своего лица.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Криклий также сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что Украина может восстановить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня.