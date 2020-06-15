МИД не рекомендует украинцам выезжать за рубеж, несмотря на открытие границ
Министерство иностранных дел Украины, несмотря на открытие границ, не рекомендует украинцам ездить за рубеж без необходимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости", – говорится в сообщении.
В случае, если же поездку уже отменить нельзя, МИД призывает граждан Украины постоянно находиться на связи с туристическим оператором и авиакомпанией, поскольку из-за ситуации с коронавирусом в стране могут поменяться правила карантина.
Также МИД призывает убедиться в том, что условия страхового полиса покроют потери, которые могут возникнуть в случае заражения.
Украинцам также рекомендуется позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации, например, отмены обратных рейсов или вынужденного пребывания в стране дольше запланированного срока. При этом МИД рекомендует взять с собой различные платежные средства: и карточки, и наличные.
Как ранее собщал Фокус:
- Страны Европейского Союза решили продлить запрет на въезд иностранцев до 1 июля.
- Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сказал, что работает со странами над способами постепенного ослабления ограничений, но отметил, что слишком быстрый возврат к свободному перемещению людей может быть опасным.