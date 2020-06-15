Убийство Гандзюк: суд разрешил задержать Мангера

Печерский суд города Киева вынес решение о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого в убийстве активистки Катерины Гандзюк Владислава Мангера с целью его привода на заседание.

Об этом сообщают члены организации "Кто убил Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", – говорится в сообщении.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко ранее заявлял, что Мангера невозможно доставить в суд из-за состояния здоровья. По мнению врачей, он сможет прибыть в суд ориентировочно через неделю.

Напомним, по версии следствия, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в предварительном сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным и организации нанесения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.