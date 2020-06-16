За сутки 15 июня на Донбассе четверо раненых
За минувшие сутки, 15 июня, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов, ПТРК, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника, сообщил штаб ООС.
Вследствие обстрелов трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевую травму.
По данным разведки, за минувшие сутки были ранены трое боевиков.
С начала текущих суток зафиксирован один обстрел – вблизи Орехово. В ответ украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.
- Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
- "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", – сказал по этому поводу Грызлов.