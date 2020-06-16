Аэропорт "Киев" отменил до 17 июня все регулярные международные авиарейсы
Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского отменил все регулярные международные авиарейсы из-за продолжения карантина в Киеве. Об этом сообщено на официальной странице аэропорта в Facebook.
"Аэропорт не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина в Киеве, согласно постановлению Кабинета министров №392 от 20.05.2020 года", – сказано в сообщении.
Аэропорт советует пассажирам самостоятельно внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.
Напомним, постановление Кабмина №392 не позволяет городам с высоким уровнем заражения COVID-19 запускать международное авиасообщение до 22 июня.
Правительство сообщило о возобновлении регулярного международного авиасообщения с 15 июня.
12 июня Украина открыла пункты пропуска в аэропортах и разрешила въезд иностранцам.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал возобновление с 16 июня полетов Wizz Air и других авиакомпаний.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве могут усилить карантинные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. Штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение.
- В Украине, по состоянию на 12 июня, 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина. Среди них и Киев.