В Киеве могут ужесточить карантин, – советник Кличко

По словам Владимира Бондаренко, на сегодняшний день столица находится посередине между желтым и черным сценарием

В Киеве планируют усилить карантинные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. Сегодня, 12 июня, штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение.

Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Бондаренко, на сегодняшний день столица находится посередине между желтым и черным сценарием.

"Это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего", – добавил он.

Бондаренко говорит, что летний сезон не принес уменьшения количества больных, поэтому ослабление карантина будут пересматривать.

"Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня", – заявил он.

Бондаренко говорит, что сегодня будут принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.

"Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей 1 на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине", – добавил он.

Бондаренко отметил, что сегодня будут результаты эпидемиологического анализа Госпродспоживслужбы и примут решение.

"По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона – мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт", – сказал он.

Субъективной стороной он назвал то, что многие украинцы решили, что с моментом, когда они могут выйти на работу, для них карантин закончился.

Кроме того, на заседании штаба также могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей или полное их закрытие.

Впрочем, вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

Также советника мэра Киева говорит, что в городе не откроются точно три пункта ВНО.

Отметим, что по состоянию на 12 июня в Киеве зафиксировано 3766 случаев Covid-19. 95 человек заразились за минувшие сутки.

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