В Киеве могут ужесточить карантин, – советник Кличко
По словам Владимира Бондаренко, на сегодняшний день столица находится посередине между желтым и черным сценарием
В Киеве планируют усилить карантинные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. Сегодня, 12 июня, штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение.
Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Бондаренко, на сегодняшний день столица находится посередине между желтым и черным сценарием.
"Это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего", – добавил он.
Бондаренко говорит, что летний сезон не принес уменьшения количества больных, поэтому ослабление карантина будут пересматривать.
"Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня", – заявил он.
Бондаренко говорит, что сегодня будут принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.
"Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей 1 на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине", – добавил он.
Бондаренко отметил, что сегодня будут результаты эпидемиологического анализа Госпродспоживслужбы и примут решение.
"По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона – мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт", – сказал он.
Субъективной стороной он назвал то, что многие украинцы решили, что с моментом, когда они могут выйти на работу, для них карантин закончился.
Кроме того, на заседании штаба также могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей или полное их закрытие.
Впрочем, вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.
Также советника мэра Киева говорит, что в городе не откроются точно три пункта ВНО.
Отметим, что по состоянию на 12 июня в Киеве зафиксировано 3766 случаев Covid-19. 95 человек заразились за минувшие сутки.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 11 июня в Украине зарегистрировали самый большой с начала пандемии суточный показатель заболеваемости коронавирусом – 689 случаев.
- В Украине по состоянию на 12 июня официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки. Уже второй день подряд в стране фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусом.
- Ранее Минздрав сообщил, что Киев, а также восемь областей не соответствуют критериям, которые позволяют начать постепенное ослабление карантина.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица может вернуться к жестким ограничениям, если количество больных превысит 24 на 100 тыс. населения.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут усилить, если количество зараженных коронавирусом будет критически увеличиваться в 10 и более областях.