Минобороны уже согласовывает проект передачи недостроек "Укрбуда" "Киевгорстрою", – Кабмин

Представители Кабмина встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" и обсудили с ними вопрос достройки объектов, сообщает пресс-служба правительства.

Со стороны правительства присутствовали первый замминистра развития общин и территорий Василий Лозинский, замминистра обороны Игорь Халимон и директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабмина Наталья Козловская.

В правительстве говорят, что Минобороны уже разработало проект распоряжения, который сейчас находится на стадии согласования в Минфине, Минразвития общин и территорий и Минюсте.

Предполагается, что проект позволит начать решать вопрос недостроек. По словам Козловской, благодаря этому проекту Минобороны сможет перезаключить договоры, заключенные с "Укрбудом", на "Киевгорстрой". Она также добавила, что проект в ближайшее время рассмотрят на заседании Кабмина.

20 мая пресс-конференции Зеленский, среди прочего, заявил, что мэр Киева Виталий Кличко должен "подключиться" к решению вопроса "Укрбуда".

На следующий день Кличко на брифинге ответил Зеленскому. По его словам, "Укрбуд" – это "не какая-то шарашкина контора", поэтому говорить о том, что во всем должен разобраться именно Кличко, – некорректно.

Также Кличко напомнил, что четыре ЖК "Укрбуда" строятся на землях Минобороны, а по результатам аудита выяснилось, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд грн.

Как ранее сообщал Фокус:

О решении проблемы недостроев "Укрбуда" в декабре, в эфире телеканала "1+1", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой", - заверил он.

Впоследствии было решено, что для достройки более 20 жилкомплексов "Укрбуда" "Киевгорстрой" возьмет кредиты в госбанках и использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет.