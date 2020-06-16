Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительница
Боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки (Донецкая область). Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Отмечается, что огонь по населенному пункту оккупанты открыли с направления поселка Яковлевка вечером 15 июня.
В результате обстрела боевиков минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница. Ее доставили в реанимацию Авдеевской городской больницы, где оказали необходимую медпомощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.
Из-за обстрелов была повреждена придомовая территория дома.
"Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению", – подчеркнули в штабе ООС.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Донбассе 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое – получили ранения.
- 15 июня боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов, ПТРК, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевую травму.