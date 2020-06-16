Стерненко изменили место домашнего ареста

Активист Сергей Стерненко, которому вчера Шевченковский районный суд Киева избрал в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток, заявил, что ему изменили место отбывания ареста. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Стерненко после оглашения решения суда заявил журналистам, что судья назначил ему домашний арест в военной части в Одессе.

Теперь это не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.

"Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в военной части в Одессе. Правда, еще есть нюансы, но о них позже", – написал Стерненко.

О каких нюансах идет речь, активист пока не уточнил.

Напомним, 11 июня, СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства. Дело касается нападения на Стерненко в июле 2018 года.

По версии СБУ, нападавшие на Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул действительно хотели запугать и нанести телесные повреждения активисту. Именно поэтому их действия квалифицированы по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия – от 3 до 7 лет тюрьмы).

Но впоследствии Кузнецов убежал с места событий, а Стерненко догнал его и нанес еще несколько ударов ножем, в т.ч. и тот, который стал смертельным – в сердце. В ведомстве отметили, что такие действия не подпадают под необходимую самооборону и должны квалифицироваться как умышленное убийство.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая ультрас "Динамо" заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.