Зеленский предлагает отменить обязательное ВНО в 2020 году, — законопроект

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене обязательного внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.

"В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. [Они] имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - сказано в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.

Также законопроектом предусмотрено, что в условиях пандемии коронавируса Кабмин своим постановлением может определять дату начала/окончания учебного года.

Накануне на заседании согласительного совета Рады глава комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак заявил о подготовке законодательных изменений, принятие которых позволит освободить учеников 11 класса от прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

"Это касается только тех детей, которые не планируют по тем или иным причинам поступать в этом году в учреждения высшего образования и этот шаг может уменьшить нагрузку на центры тестирования примерно на 30%", - уточнил он Бабак.

Он также отметил, что дети, которые планируют в этом году поступать в вузы обязательно должны проходить ВНО.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что оснований для отмены или переноса ВНО на данный момент нет.

Он также перечислил показатели, при которых ВНО будет переноситься, а именно:

более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине;

более 50% областей, где превышены три общенациональных показателя – количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более чем 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

(Обновлено)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.

"Сейчас нет никаких оснований, чтобы не проводить ВНО. Тестирование пройдет в соответствии с утвержденным ранее планом. Зрада отменена. Возвращения коррупции при поступлении в вузы путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равный доступ к образованию – и они его будут иметь. Никто не собирается отменять ВНО. Есть четкие критерии, можно его проводить или нет. Основные критерии на данный момент соблюдаются", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.