Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 июля, – Шмыгаль

Кабинет министров продлит адаптивный карантин до 31 июля. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Учитывая рост больных на коронавирус мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля. Также мы рассмотрим предложенный МОЗ обновлённый подход к адаптивному карантину, который предусматривает усиление карантина в отбельных регионах, если это будет требовать ситуация", – заявил премьер-министр.

Также Кабмин рассмотрим постановление об изменение графика работы в отдельных сферах для того чтобы растянуть во времени часы пик, массово едут на работу и заполняют общественный транспорт. Начало работы планируют растянуть с 8 до 10 часов и позже.

Премьер призвал украинцев "не отрываться от реальности" и выполнять карантинные ограничения: надевать маски, соблюдать дистанцию и пользоваться санитайзерами.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой субъект хозяйствования в Украине является нарушителем карантинных ограничений.