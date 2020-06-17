Во время крушения самолета в Одессе погиб известный летчик-испытатель

В крушении самолета под Одессой во время жесткой посадки погибли командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица и второй пилот – Юрий Жуковский.

Об этом сообщает Думская.

Второй пилот Юрий Жуковский скончался в больнице. Олег Синица скончался от полученных травм на месте проишествия.

Четырехместный самолет "Дельфин" – это собственная разработка Одесского авиационного завода. Первый полет самолет совершил еще в 2010 году, но остался невостребованным. Олег Синица – один из ветеранов завода, начальник летно-испытательной станции.

Самолет взлетел в 11:55, примерно в 12:20 он упал. Одна из версий — кому-то из пилотов стало плохо. Очевидцы говорят, что первыми на место происшествия прибыли полицейские – через пять минут. Скорая ехала 20 минут.

Как ранее сообщал Фокус: