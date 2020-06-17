Участникам пробного ВНО начнут возвращать деньги с 1 июля

Участникам пробного ВНО средства начнут возвращать с 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Минобрзования.

"Выплаты средств участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели – 1 июля – и будут осуществляться через отделения ПриватБанка. Участники пробного ВНО, которые имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированными деньгами ждет в ближайшем отделении банка", – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52 млн 450 тыс грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене обязательного внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.

Врио министра образования Любомира Мандзий по этому поводу отметила, что речь об отмене ВНО не идет. Законопроект только предлагает выпускникам школ проходить его по собственному выбору.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.