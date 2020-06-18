Митрополит ПЦУ Симеон заболел коронавирусом

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) заразился коронавирусом и проходит курс лечения в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщает пресс-служба Винницко-Барской епархии Православной церкви Украины.

У священнослужителя обнаружили COVID-19 во время планового лечения хронической болезни.

Сообщается, что лица, контактировавшие с митрополитом, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора уже сдали тесты на коронавирус. В храме, где проводит службу Симеон, проведена дезинфекция.

Напомним, митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) был одним из двух представителей УПЦ МП, которые пришли на Объединительный собор. После этого община Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице перешла в единую Православную церковь Украины. Он имеет постоянное место в Священном синоде ПЦУ.

Как ранее сообщал Фокус:

Митрополит Винницкий и Барский Симеон считает, что УПЦ МП должна сменить свое название.