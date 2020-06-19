"Позорная попытка давления": в ПЦУ прокомментировали дело из-за Томоса

Об этом говорится в заявлении Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) размещенном на сайте ПЦУ.

"Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а вроде как продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", – говорится в заявлении.

Церковь считает, что особенно циничным выглядит использование в этой кампании имени и авторитета УПЦ Киевского патриархата, которая решением поместного собора 15 декабря 2018 года прекратила существование как отдельное религиозное объединение.

"УПЦ (ПЦУ) – единственный правопреемник УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права", – говорится в заявлении.

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