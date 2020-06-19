На 12 пляжах Киева теперь официально разрешено купаться

В этом году паспорта готовности получили 12 городских пляжей, сказал мэр Киева Виталий Кличко. Какие именно – можно узнать на сайте коммунального предприятия "Плесо".

На этих пляжах Госпотребслужба провела лабораторные исследования воды, проверила качество питьевой воды в фонтанчиках.

На восьми пляжах установлены специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными возможностями. На каждом коммунальном пляже есть спасательные посты.

В этом году "Голубой флаг", символ особой чистоты, получил обновленный пляж "Троещина" и еще семь других.

Также паспорта готовности получили 20 зон отдыха без купания.

Напомним, начало купального сезона в Киеве в этом году неоднократно переносилось из-за плохой эпидемической ситуации.

В Госпотребслужбе уверяют, что шансы подхватить коронавирус на пляже минимальны.

Как ранее сообщал Фокус: