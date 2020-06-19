На Донбассе от пули снайпера погиб контрактник 54-й ОМБр Богдан Коваленко

Суспильне пишет, что Коваленко до службы в ВСУ проживал в селе Новая Водолага (Харьковская область). По словам сельского главы Александра Есина, сегодня тело погибшего воина доставят в морг в Константиновку (Донецкая область), а уже завтра вероятно привезут в село.

"Он всю жизнь прожил в Новой Водолаге. У него есть отец. Мама в прошлом году умерла. И есть бабушка", – говорит Есин.

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Также Есин добавил, что в селе планируют установить памятный знак и мемориальную доску в честь погибшего Коваленко.

Военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин рассказывает, что на службу по контракту Коваленко пришел в 2017 году. "Сначала проходил подготовку в учебном центре "Десна". Потом предварительно было письменное согласие с 54-й ОМБр. Свои обязанности исполнял образцово", – говорит он.

18 июня боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Помимо погибшего Коваленко сообщалось о еще одном раненном бойце ВСУ.

Как ранее сообщал Фокус:

16 июня боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки (Донецкая область). В результате обстрела минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница.

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.